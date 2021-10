Ds Napoli: “Insigne-Inter? L’agente l’avrebbe fatto in modo più delicato. Noi abbiamo…”

Le parole del direttore sportivo del Napoli sul futuro del giocatore

L'attenzione in casa Napoli è sempre sul rinnovo di Lorenzo Insigne . A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Legia Varsavia, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha parlato del futuro del giocatore ai microfoni di Sky Sport. "Il club ha i suoi parametri, Lorenzo è il nostro capitano. Noi vogliamo che rimanga con noi e lui sicuramente anche da buon napoletano".

"Stiamo parlando con il suo agente, sicuramente non ci faremo turbare da vari discorsi. Credo che se l'agente deve andare nella sede dell'Inter per parlare di Lorenzo, probabilmente l'avrebbe potuto fare in maniera più delicata. Quindi sicuramente se è andato lì è andato a parlare di altro".