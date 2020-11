M’Gladbach-Inter, la probabile: Conte fa un’esclusione inattesa? Torna Lukaku

La gara contro il Sassuolo ha portato l’Inter alla vittoria e ha dato qualche certezza in più a Conte. A partire dalla difesa. Anche contro il Borussia M’Gladbach – in Champions League – quindi dovrebbe giocare con il 3-5-2 e dietro nella linea a tre dei difensori giocherebbero Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Dalle indiscrezioni che arrivano dalla Pinetina, sulla probabile formazione che affronterà i tedeschi c’è una novità a centrocampo. Il dubbio era su chi avrebbe sostituito Vidal – squalificato per doppia ammonizione ed espulsione nella gara col Real – e pare proprio che (considerando anche che Nainggolan è out per infortunio) sarà Brozovic a giocare dal primo minuto insieme a Barella e Gagliardini. Dovrebbe esserci invece la conferma di Darmian sulla fascia destra con Hakimi che sarebbe di nuovo escluso. Un’altra panchina, inattesa, dopo la partita col Sassuolo. Si era pensato ad un turno di riposo per lui. Conte però, in conferenza stampa ha sottolineato: «Resto a quanto ho detto a inizio campionato. Grande giocatore ma deve lavorare molto da un punto di vista difensivo». A sinistra dovrebbe tornare Young. Torna da titolare Lukaku dopo la panchina e uno stralcio di gara giocato in campionato.

Questa quindi la formazione che Conte potrebbe mandare in campo nella sfida contro i tedeschi:

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku.