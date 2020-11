Ranocchia: “Si vuole sempre buttare l’Inter giù. Ora parlate di caso Hakimi, ma lui…”

Nella conferenza stampa che precede la trasferta contro il Gladbach, insieme a Conte c’era Andrea Ranocchia. Queste le parole del giocatore nerazzurro:

-Determinante il confronto post Real per la ripartenza con il Sassuolo?

Non so di che confronto si parli. Di solito analizziamo sempre le partite il giorno dopo, ci sono state sempre riunioni in cui abbiamo analizzate cose negative e positive. Non credo ci siano stati punti di svolta. Abbiamo fatto sia col Real che col Sassuolo abbiamo fatto ottime partite. La prima condizionata degli episodi. Contro il Sassuolo abbiamo fatto una bella vittoria e ci dà morale per la partita di domani.

-L’importanza della partita di domani dopo quanto successo col Real?

Quella di domani va affrontata con spirito di gruppo, con la voglia di portare a casa i tre punti. Dobbiamo essere consci della squadra che affrontiamo. Loro sono fisici. Ma noi dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo. Non abbiamo altri risultati che vincere.

-Vissute tante ere all’Inter, c’è un modo per descrivere quella che state vivendo attualmente?

Quello che abbiamo dimostrato l’anno scorso, anche se non abbiamo portato a casa dei trofei, sta continuando quest’anno. Con tutte le difficoltà del caso. Abbiamo finito il campionato ad agosto e tutti i giocatori hanno fatto tante partite tra Nazionali e club. È un anno di crescita. Un percorso che stiamo facendo tra mille difficoltà. Al momento ce la possiamo ancora giocare in CL. Possiamo pensare di poter passare il turno e questo deve essere l’obiettivo per affrontare le due prossime partite. In campionato siamo lassù. In tanti anni di Inter ho vissuto che anche quando le cose vanno bene si cerca comunque di buttarla giù e trovare sempre gli aspetti negativi. In un modo o nell’altro. E quando le cose vanno male sembra sempre tutto da buttare. Ma non è così. Ogni cosa va razionalizzata e va letta nella giusta maniera. Questo è un punto del percorso. Al momento siamo in corsa per tutti gli obiettivi, è quello che è e che deve essere.

-Perché secondo te con l’Inter c’è questo volerla buttare a tutti i costi giù come dici?

Perché succeda non lo so. Ma è sempre stato così da quando sono arrivato. Forse perché negli anni precedenti al mio arrivo l’Inter aveva vinto tanto. Sono passati dieci anni di non vittorie quindi c’è anche da pensare che va cambiato il modo di ragionare all’esterno. I media attaccano a volte un giocatore, a volte un altro. Ora ad esempio attaccate Hakimi. Ma è un ragazzo giovane, viene da un campionato diverso, deve ambientarsi a lingua e modo di vivere. Ogni giorno si parla di caso Hakimi, ma è questo che è sbagliato. All’Inter i giocatori non hanno tempo, devono farsi vedere, ma spesso il pregiudizio è affrettato. Le situazioni vanno lette con calma e viste per quelle che sono. Tanti giocatori possono giocare a fare bene, il campionato è lungo. Ci sarà spazio per tutti. La cosa che spero succeda è che dai media ci sia più razionalità su quello che si dice e si pensa.

(Fonte: itv)