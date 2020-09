Pedullà – Godin, sì al Cagliari: la moglie è nata in Sardegna. Inter, arriva il sostituto

Diego Godin è clamorosamente ad un passo dal Cagliari: l’Inter ha accettato di liberare il difensore a titolo gratuito. E l’ex Atletico Madrid avrebbe accettato la destinazione, anche per motivi familiari.

“L’Inter”, riferisce Alfredo Pedullà, “cede il cartellino a titolo definitivo, Giulini rileva l’ingaggio. Si tratta di 5,5 milioni netti fino a giugno, qualcosa in meno con il Decreto Crescita, una cifra tra i 4,5 e i 5 milioni. Godin, è vero, aveva una proposta del Rennes ma ha detto subito sì al Cagliari anche perché ha sposato una ragazza nata proprio in Sardegna. L’incontro di ieri era quindi la scorciatoia per preparare un grande colpo in difesa, piuttosto che per tornare su Nainggolan, un’operazione che Giulini ha definito impossibile. E così il Cagliari chiude un’operazione di grande spessore. L’Inter farà Darmian rispettando un patto con il Parma che risale alla scorsa estate, ma non nelle prossime ore”, sostiene Pedullà.