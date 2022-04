Vertici arbitrali: “Mariani ha ragione, giusto annullare gol al Milan!”. Decisiva una ripresa

Sebbene si tratti di un caso limite, Mariani, arbitro di Inter-Milan di ieri, ha preso la decisione giusta nell'annullare il gol del Milan

Sebbene si tratti di un caso limite, Mariani, arbitro di Inter-Milan di ieri sera, ha preso la decisione giusta nell'annullare il gol del Milan segnato da Bennacer sul 2-0 per l'Inter. I vertici arbitrali, come riporta Sport Mediaset, pur consapevoli della complessità dell'episodio (non sarebbe stato considerato errore nemmeno la convalida della rete), hanno apprezzato la decisione del direttore di gara, che ha deciso dopo aver visualizzato la camera dal basso, che evidenzia come Handanovic, disturbato da Kalulu, abbia dovuto spostare la testa per controllare la direzione del tiro:

"Il gol di Bennacer annullato da Mariani, invitato alla on field review dal VAR Mazzoleni, fa discutere a livello di interpretazione del regolamento. La posizione di fuorigioco di Kalulu è effettivamente influente? L'opinione del designatore Rocchi e dei vertici arbitrali è 'ok all'annullamento', fermo restando che si tratta di un caso limite, come conferma la necessità di ricorrere a una revisione così lunga e accurata dell'episodio (...). Determinante ai fini della decisione è stata però la ripresa dal basso, in cui si vede il portiere che cerca di sporgersi alla propria sinistra, oltre Kalulu, per riuscire a vedere il pallone. E' qui che Mariani opta per la punibilità del fuorigioco. La sua scelta viene approvata dai vertici arbitrali (...). Molto apprezzati poi, nelle stanze dell'AIA, l'accuratezza e i ragionamenti, tanto che il dialogo tra Mariani e la sala Var potrebbe essere presto reso pubblico", si legge.