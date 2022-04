Berti: “Derby senza storia, non ci ferma più nessuno. Scudetto? Milan fuori dalle palle”

Nicola Berti è euforico per la vittoria dell'Inter nel derby di ieri contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia

Nicola Berti è euforico per la vittoria dell'Inter nel derby di ieri contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia. L'ex centrocampista nerazzurro, intervenuto a 1 Football Club - 1 Station Radio, ha detto:

Ieri non c’è stata storia tra Inter e Milan?

Assolutamente non c’è stata. Loro dicono che hanno giocato anche bene, ma sembra lontana la cosa. C’è stato quell’episodio che contestano, ma non c’è niente, la partita è stata quella ed è stata super-meritata. Era giusto il 2-0 (ride, ndr), saluto Maldini. Lo Scudetto se lo sognano, anche il Napoli. Siamo lanciatissimi, non ci fermerà più nessuno. Siamo euforici, parliamo un po’ così, ma il campo parla”.