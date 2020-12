CorSera – Ecco perché il Papu Gomez dovrebbe andare all’Inter. Con lui Conte potrebbe…

La storia tra il Papu Gomez e l’Atalanta è al capolinea. Dopo l’animata discussione col tecnico Gasperini, il rapporto sembra ormai compromesso e le dichiarazioni dell’allenatore e del capitano dei bergamaschi hanno confermato che ormai i saluti sono prossimi. Nel mercato di gennaio l’argentino cambierà maglia e in Italia sono parecchie le squadre che potrebbero tentare l’affare.

“Il 3-5-2 di Conte non prevederebbe spazio per il Papu, ma vero anche che proprio Gomez potrebbe indurre il tecnico a ritentare l’esperimento del trequartista (3-4-1-2) fallito con Eriksen. L’argentino insomma rimpiazzerebbe al meglio il danese, garantendo più dinamismo per la sua azione da cosiddetto «tuttocampista»; senza contare la creatività e il tiro da fuori, fondamentali per sbloccare le partite incartate, uno dei grandi problemi di questa Inter. Per il Papu l’Inter sarebbe anche perfetta per provare a vincere finalmente qualcosa dopo tutti questi anni in Italia.

Uno stimolo che, eventualmente, potrebbe anche fargli accettare un certo impiego a partita in corso, una specie di Altafini 3.0 che entra e risolve. Se poi Eriksen se ne andasse, azzererebbe un ingaggio pesante e l’Inter sarebbe in grado di offrire a Gomez anche un aumento, pur continuando a risparmiare. Quanto ai 32 anni, non è certo un problema per una squadra che ha comunque uno zoccolo forte di giovani ma non teme di rischiare con gli over 30. Dovendo vincere subito — e non andare fuori budget — è difficile trovare un innesto migliore“, spiega il Corriere della Sera.