Gasperini: “Gomez? Voi parlate finché volete. Io devo trovare soluzioni per le partite”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Juventus, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così del caso creatosi con il Papu Gomez negli scorsi giorni: “Gomez convocato? Da parte mia non cambia niente, se non ci sono altri tipi di problemi… Io posso scegliere se far giocare uno o l’altro, se sostituire uno a l’altro: devo pensare solo a mettere la squadra nel modo migliore per fare il meglio possibile. Altro non ho da dire sull’argomento.

Noi abbiamo giocato ad Amsterdam e vinto, abbiamo vinto con la Fiorentina, ieri c’è stato il sorteggio Champions e ci è capitato il Real Madrid, una gara piena di prestigio per l’Atalanta, e domani la Juve: c’è tanto di cui dover parlare, anche per rispetto per tutti gli altri giocatori. Parlatene voi, se volete. C’è tanta carne al fuoco e solo di questo fuoco mi devo occupare: trovare le soluzioni migliori per queste partita”, ha concluso.