Inter, i gioielli fanno gola a tutti. Barzaghi: “Mi dicono arrivate offerte da 35 mln per…”

Sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista Sport Mediaset, è tornato sulla vittoria dell'Inter di Simone Inzaghi contro la Roma

"Dumfries ha segnato il quinto gol contro la Roma, si è avvicinato ai 7 di Hakimi dell'anno scorso. Questo giusto per rispondere a chi lo aveva etichettato come pacco, come giocatore non all'altezza. Mi dicono che ci sono offerte da 35 milioni di euro, dopo che l'Inter lo ha pagato 12. Lo vendereste?".