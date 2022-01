Tripla risposta Inter: “Bloccato Scamacca, novità su Frattesi e Bremer. E arriva…”

Se la Juventus è prossima a piazzare un gran colpo come quello di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, l'Inter non sta certo a guardare

Se la Juventus è prossima a piazzare un gran colpo come quello di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina per circa 70 milioni, l'Inter non sta certo a guardare. E, anzi, è pronta a una sonora risposta. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, secondo cui i nerazzurri avrebbero ormai bloccato per l'estate Gianluca Scamacca, ma non solo. Sempre dal Sassuolo, infatti, dovrebbe arrivare Davide Frattesi, centrocampista seguito ormai da tempo. E infine Bremer, difensore corteggiatissimo da tante squadre di Serie A. Un triplo investimento che rappresenta una grande risposta: