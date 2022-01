Inter, tutto su Gosens. Il confronto con Perisic: cosa ti dà in più il tedesco

L’Inter sogna Robin Gosens perché è uno dei migliori interpreti in Europa nel ruolo di esterno a tutta fascia

E' Robin Gosens il vero e concreto obiettivo di queste ore dell'Inter per la fascia sinistra. Il club nerazzurro si è infatti buttato sull'esterno dell'Atalanta e lo ha messo in cima alle sue priorità, cercando di prenderlo subito per dare a Ivan Perisic una valida alternativa sulla fascia. Ma cosa può dare in più del croato il numero 8 della Dea? Questo il confronto da La Gazzetta dello Sport.