Romano: “Inter sempre più forte su Gosens. C’è un motivo per cui lo vogliono ora”

Redazione1908

L'Inter vuole Robin Gosens e lo vuole subito. Ne è convinto Fabrizio Romano, secondo cui i nerazzurri hanno deciso di spingere per la sessione di gennaio per un motivo in particolare.

"L'Inter insisterà per Robin Gosens, è l'obiettivo prioritario per gennaio. La trattativa con l'Atalanta partirà presto perché Gosens è una priorità per l'Inter e lo vogliono subito. C'è la concorrenza del Newcastle ed è per questo che l'Inter sta spingendo per portarlo a Milano in questa sessione", sottolinea Romano.