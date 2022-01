Sky – Gosens, Inter e Atalanta vicini all’accordo: forbice di tre mln tra offerta e richiesta

I due club hanno trattato tutto il giorno per il giocatore e domani si riaggiorneranno: ancora distanza sulle cifre

Inter e Atalanta hanno trattato per Gosensper l'intera giornata. I due club non sono riusciti a trovare l'accordo ma sono vicini: il club bergamasco ha chiesto 25 mln di euro. I nerazzurri hanno offerto 22 mln di euro: c'è una forbice di 3 mln di euro. Aggiornamento tra le parti domattina. Il calciatore, sottolineato a Skysport, ha capito che l'ultimo contratto grosso della sua carriera può averlo da un grande club. Il Newcastle lo aveva cercato ma lotta in Premier per la salvezza. Il club nerazzurro ha un peso diverso e il giocatore sta spingendo tanto.