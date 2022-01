Gosens-Inter, ci siamo! Agenti a Milano: si può chiudere già domani

Robin Gosens si avvicina a grandi falcate all'Inter. La conferma arriva anche da Sky Sport. Affare in dirittura d'arrivo

"Continua spedita la trattativa tra Inter e Atalanta per Gosens. Gli agenti dell’esterno tedesco, infatti, sono stati preallertati per discutere il contratto del calciatore con il club nerazzurro; passaggio che arriverà subito dopo che sarà raggiunta l’intesa totale tra i due club. Gli agenti di Gosenssi trovano già a Milano, in attesa del via libera da parte dei club. Eventualmente l’incontro e la trattativa potrebbe chiudersi domani", scrive Gianluca Di Marzio.