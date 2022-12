Da Malta a Reggio, spiragli del vero Gosens: Robin ha un obiettivo chiaro per il 2023

Tra pochi giorni va in archivio un anno complicato per Robin Gosens: il tedesco, però, è sembrato carico e in grande forma

Matteo Pifferi

Undici mesi fa - l'annuncio arrivò il 27 gennaio 2022 -, Robin Gosens è diventato un nuovo giocatore dell'Inter. Un colpo importante, un po' a sorpresa ma sicuramente di livello e difatti i tifosi nerazzurri l'hanno accolto in maniera molto calorosa. Un investimento importante - 25 mln più 3 di bonus - per un giocatore che, in linea teorica, avrebbe dovuto far rifiatare Ivan Perisic, con cui si sarebbe dovuto giocare il posto nella stagione successiva. Niente di tutto ciò perché il croato, dopo un'annata da protagonista assoluto, ha preferito non rinnovare il suo contratto ma anche perché l'esterno tedesco ha vissuto un 2022 più in infermeria che in campo.

Gosens, infatti, è stato acquistato dall'Inter da infortunato, con quel problema alla coscia che l'aveva costretto ai box da fine novembre. Robin, tra l'altro, è rimasto out per 92 giorni, tornando a disposizione di Inzaghi solo a marzo, per gli ultimi due mesi di un campionato che non l'ha visto tra i protagonisti. Il teutonico ha chiuso con 9 presenze con la maglia dell'Inter e un gol, in Coppa Italia nella semifinale contro il Milan. Troppo poco per un giocatore di quel calibro e per il quale l'Inter ha fatto un investimento in controtendenza rispetto al trend delle ultime finestre di mercato.

E difatti la stagione 2022-2023 è iniziata in salita per Gosens, mai entrato nelle grazie di Inzaghi che, anzi, gli ha quasi sempre preferito Federico Dimarco. Una scelta azzeccata quella del mister piacentino, tanto che l'ex Parma e Verona ha ripagato la fiducia del mister con prestazioni da urlo e numeri - 15 presenze in Serie A, 14 delle quali dall'inizio - che confermano la crescita esponenziale del classe '97. Di contro, come detto, non è stato un periodo felice e facile per Gosens, finora impiegato col contagocce da Inzaghi anche dopo la grande partita, con gol decisivo, contro il Barcellona del 12 ottobre scorso. Gosens, però, non si è abbattuto e ha approfittato della pausa delle Nazionali per ritrovare la forma dei giorni migliori. La tournée a Malta ha palesato un Gosens in grande forma e la tenuta fisica del tedesco è stata confermata anche dalle partite successive, l'ultima delle quali contro la Reggina. Robin scalpita, vuole farsi trovare pronto agli occhi di Inzaghi subito per la sfida contro il Napoli del 4 gennaio. A quasi un anno di distanza dal suo arrivo, il tedesco non vuole arrendersi al ruolo di riserva. Per un 2023 che vuole vivere da protagonista, per conquistarsi l'Inter e ripagare la fiducia della società.