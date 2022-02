Gosens: “All’Inter per vincere, l’ambiente è forte. Rientro? Spero manchi poco”

Le parole del tedesco a Mediaset: "Qui all'Inter è ancora di più la voglia di tornare in campo, spero manchi poco"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Robin Gosens, esterno dell'Inter, ha parlato così del suo arrivo in nerazzurro e del suo rientro in campo, ormai molto vicino: "Brehme mi ha chiamato negli scorsi giorni e mi ha detto "che bello che sei arrivato all'Inter, è una bella soddisfazione, ti auguro il meglio e il massimo". La mia ambizione è essere come lui e scrivere la storia come ha fatto lui. L'infortunio? Periodo difficilissimo per me perché non l'ho mai avuto così grave. Qui all'Inter è ancora di più la voglia di tornare in campo, spero manchi poco. Sono all'Inter per vincere: è un campionato equilibrato. Ma ho trovato un ambiente forte e un gruppo unito".