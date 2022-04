Gosens, prima da titolare con sguardo al futuro: c’è un piano per lui e Perisic

L'esterno tedesco debutta dal primo minuto con la maglia dell'Inter. E con il croato coesistenza possibile

Un'occasione da non fallire per Gosens, un modo per dare forza alla sua candidatura per un ruolo di primo piano sulla fascia sinistra nerazzurra, sia per questo rush finale che per la prossima stagione. In attesa di capire il destino di Ivan Perisic, in scadenza di contratto, per il quale Inzaghi è pronto a prendere in considerazione un'importante variante tattica.