Gosens: “Inter, voglio presentarmi al top e diventare titolare. Il Mondiale…”

Conquistare una maglia da titolare dopo una stagione trascorsa più in infermeria che in campo e meritarsi la convocazione per il Mondiale: sono questi i prossimi obiettivi di Robin Gosens. L'esterno sinistro nerazzurro, in un'intervista concessa a RP, ha spiegato: "Ho avuto una conversazione con il ct Hansi Flick, mi ha chiarito ancora una volta che devo mettere minuti nelle gambe con l'Inter per riprendere il ritmo, ma mi ha anche detto che la porta della Nazionale è più aperta per me se gioco regolarmente. È tutto nelle mie mani. Il mio obiettivo e il mio sogno è prendere parte alla Coppa del Mondo".