Gravina: “Juve-Inter a porte chiuse, non c’è alternativa. Su Inter-Samp decide la Lega”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato dopo il Consiglio federale e si è soffermato sulle disposizione del governo per il caos ‘coronavirus’ e ha parlato della gara di domenica sera: «Juventus-Inter con il pubblico? Sarei l’uomo più felice del mondo perché significherebbe che c’è stata una evoluzione positiva. Al momento, da quello che arriva dall’ordinanza alla quale dobbiamo attenerci, oltre alle porte chiuse, non ci sono alternative». «Ad oggi – ha aggiunto – le ordinanze sono allineate al primo di marzo compreso. Abbiamo chiesto subito le porte chiuse per questo».

INTER-SAMP – Sul recupero della gara rinviata domenica sera ha aggiunto: «Non c’è un’idea da parte mia, è nella piena autonomia della Lega che sta facendo le sue valutazioni. Ci rimettiamo a loro, è una partita che si va ad incastrare in una serie di partite già programmate».

(Fonte: repubblica.it)