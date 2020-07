Griezmann-Lautaro, un intermediario già lavora allo scambio. Ecco cosa pensa l’Inter

Il Barcellona non molla la presa per Lautaro Martinez: l’attaccante argentino rimane in cima alla lista dei desideri dei catalani, che si sono però scontrati con la volontà dell’Inter di non concedere sconti rispetto ai 111 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. I blaugrana puntano a inserire una o più contropartite tecniche per limitare l’esborso economico, ma i nomi proposti fin qui non hanno scaldato la dirigenza nerazzurra.

Secondo Repubblica, la chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere Antoine Griezmann, ormai da tempo in rotta con Setien e con l’ambiente catalano. L’ex Atletico Madrid ha un ingaggio elevatissimo (18 milioni di euro a stagione) e un impatto a bilancio ancora altissimo (prelevato solo un anno fa per 120 milioni di euro), ma i due club potrebbero trovare un modo per arrivare a un accordo.

“Il 7 luglio scade la clausola da 111 milioni con cui Lautaro Martinez può liberarsi dall’Inter. Il Barcellona, frenato dal fair play finanziario della Liga, pensa di inserire nell’affare Griezmann, in rotta con Setién. L’Inter valuterenne un prestito per uno o due anni“.

“Se il Barcellona vuole davvero il cartellino del Toro, ha tutto il tempo per studiare una proposta attraente per l’Inter. La finestra di mercato aprirà ufficialmente solo a inizio settembre e da qui ad allora molto può succedere. Già forte della plusvalenza realizzata con la cessione di Arthur alla Juventus, deve darsi da fare per rientrare nei paletti di bilancio imposti dal campionato spagnolo, cedendo altri giocatori e alleggerendosi di alcuni ricchi ingaggi.

Quali? Anzitutto quello di Griezmann, in rotta con l’allenatore Setién, che contro l’Atletico Madrid gli ha preferito il ventenne Puig. Uno strappo difficile da ricucire. Ed eccolo, allora, il possibile incastro che farebbe sognare i tifosi interisti. Per soddisfare la richiesta dell’Inter e portare i Toro in Catalunya, il Barça potrebbe inserire nella trattativa proprio Grizou. A questa soluzione sembra stia già lavorando un intermediario“, scrive ancora Repubblica.