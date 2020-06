Inter, ecco Hakimi: accordo totale col Real, manca solo un ostacolo. Domani sbarco e visite

L’Inter sta per chiudere il primo acquisto per la prossima stagione ed è un acquisto importante: Hakimi dal Real Madrid. È praticamente tutto definito e oggi potrebbe già arrivare la fumata bianca, l’esterno diventerà un giocatore dell’Inter.

“Col Real Madrid l’intesa è totale: 40 milioni più 5 di bonus. E ieri i club hanno discusso a lungo sulle modalità di pagamento, ultimo (mini) ostacolo che separa l’ormai ex Borussia Dortmund all’Inter. Oggi nuova call tra le società e poi via allo scambio di documenti per chiudere l’affare. Un grande affare, che sottolinea la voglia matta dell’Inter di colmare in fretta il gap con la Juve e di «tornare a parlare di titoli», come piace dire presidente Steven Zhang e come ha sottolineato ieri sera l’a.d. Beppe Marotta”, rivela La Gazzetta dello Sport

“Se non ci saranno intoppi, Hakimi potrebbe essere a Milano già domani per le visite mediche e per mettere la firma sul quinquennale da 5 milioni netti a stagione. La trattativa è stata portata avanti in segreto dal d.s. Piero Ausilio. L’accelerata potrebbe essere arrivata proprio da Madrid, col Real bisognoso di mettere a bilancio entro domani una plusvalenza importante. E poi in questo modo Hakimi sarà libero di andare subito in vacanze, col campionato tedesco già concluso”, aggiunge il quotidiano.