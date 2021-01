Caso Hakimi? Balle. Biasin: “Inter fa sapere di accordo solido. E c’è una garanzia su tutte”

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha così commentato la vicenda legata alla tranche di pagamento di Hakimi:

“L’Inter chiarisce di avere un accordo solido con il Real Madrid per il pagamento di Hakimi entro il 31 marzo. Accordo raggiunto in poco tempo e mai messo in discussione grazie al blasone del club e allo stretto rapporto di amicizia tra Perez e Marotta. Nell’accordo non è contemplata alcuna “garanzia” né è stata richiesta. La garanzia più grande per il Real è il regolamento Uefa, secondo il quale il mancato pagamento di stipendi e pendenze con altri club entro il 31/3 comporterebbe l’esclusione dalle competizioni europee”.