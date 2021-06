Hakimi, controsorpasso Psg. Pronti 70 milioni per l’Inter, il Chelsea gioca un’altra carta

Continua il duello tra il Psg e il Chelsea per il laterale dell'Inter, atteso a inizio settimana il rilancio decisivo dei francesi

"Niente di definitivo, ma il marocchino dell’Inter si sta davvero muovendo in direzione Psg, il club che ha messo la testa avanti nell’asta dell’estate. Il Chelsea campione d’Europa è ora leggermente alle spalle, ma non certo fuori dalla contesa, vista la varietà di carte che ha ancora in mano. Nella realtà, però, nelle ultime ore si è riscaldata la pista francese e il club dell’emiro pare deciso ad arrivare a 70 milioni bonus compresi. È il primo atteso rilancio che avvicina entrambe le parti in commedia e potrebbe fare tentennare l’Inter. L’offerta è totalmente cash, a differenza di quella formulata con contropartite da parte del Chelsea: è la soluzione migliore per i nerazzurri perché verrebbe incontro alla loro necessità di contante. Senza sottovalutare una questione di cuore, la libera preferenza dell’esterno marocchino: Hakimi pare, infatti, prediligere Parigi, città cara per ragioni professionali anche alla moglie Hiba Abouk. Insomma, la possibilità di tenere la famiglia ancora più unita ha un peso nelle valutazioni degli ultimi giorni", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter continua comunque a valutare il marocchino 80 milioni e, tenendo ben ferma questa posizione, ha già respinto una prima proposta francese da 60. Ma ora che i contatti con il direttore generale Leonardo si sono riallacciati ed è in arrivo all’inizio della prossima settimana la nuova offerta al rialzo, la situazione potrebbe pure modificarsi. Si lavora soprattutto sulle parti variabili per far quadrare il conto, la sensazione è che lo stallo possa essere presto superato. Ovviamente, nella partita resiste pure il Chelsea: non solo Emerson, in Blues la batteria di esterni in esubero è numerosa, da Zappacosta a Marcos Alonso. Più un altro nome che torna di attualità nel nebuloso dopo-Eriksen, quel Ruben Loftus-Cheek già in trattativa con la Lazio. Darebbe chili e centimetri in un centrocampo costretto a cambiare anche per il dramma danese. Il rilancio da Londra è quindi sperato, atteso, anche se il Marrakech Express ha scelto un binario e sembra far rotta su Parigi", aggiunge il quotidiano.