Hakimi, l’Inter ha le idee chiarissime: Real Madrid avvisato. E ora la sua valutazione…

Il grande colpo dell’estate 2021 dell’Inter non sta tradendo le attese: arrivato a Milano per più di 40 milioni di euro, Achraf Hakimi si sta rivelando una delle armi vincenti dei nerazzurri. Devastante in accelerazione, puntuale in zona gol (già 6 le reti messe a segno in stagione), preciso negli assist, il talentuoso classe ’98 sta dimostrando con i fatti di valere la cifra investita dalla dirigenza interista. Che, sul suo conto, sembra avere idee chiarissime.

Nessun problema con il Real Madrid

Secondo calciomercato.com, al momento non c’è alcun dubbio sul futuro del giocatore: per Conte è un elemento insostituibile, la dirigenza è entusiasta del suo rendimento, lo stesso Hakimi è felice all’Inter. La questione della rata da versare al Real Madrid per il suo trasferimento, inoltre, non crea nessuna preoccupazione nell’ambiente: i nerazzurri salderanno regolarmente quanto dovuto entro la fine di marzo, la comunicazione è stata già molto chiara ed avallata dal presidente madrileno Florentino Perez.

Punto fermo dell’Inter del presente e del futuro

Come ribadito anche dall’agente del giocatore ai microfoni di Fcinter1908, le voci sul futuro di Hakimi non preoccupano né l’entourage del calciatore né l’Inter, che non ha alcuna intenzione di privarsi della sua freccia. L’esterno marocchino viene considerato una delle colonne della squadra del presente e del futuro, al pari dei vari Barella e Lukaku, e l’ipotesi di una sua cessione non viene nemmeno presa in considerazione. Tanto che la sua valutazione, oggi, è molto lontana dai 50 milioni di cui si parla.