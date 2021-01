UFFICIALE – Real Madrid attacca CorSport: “Falsità su Hakimi-Inter. Club amici e mai…”

Il Real Madrid ha diffuso un comunicato ufficiale per smentire la notizia riportata oggi dal Corriere dello Sport: un attacco durissimo contro il quotidiano romano diretto da Ivan Zazzaroni.

“In relazione all’informazione pubblicata oggi dal Corriere dello Sport su presunte tensioni tra il nostro club e l’Inter, il Real Madrid vuole evidenziare come questa informazione sia assolutamente falsa. Il Real Madrid non ha mai avanzato, in alcun momento, alcuna richiesta di garanzie nei confronti dell’Inter come sostiene il quotidiano. I termini di pagamento di Hakimi all’Inter fanno parte di normali e abituali relazioni contrattuali tra club. E ancor di più con l’Inter, club con cui il Real Madrid ha sempre mantenuto e mantiene rapporti eccellenti e club storico e amico”.

Un comunicato di smentita durissimo.