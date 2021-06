GdS – Hakimi quasi certo di partire, l’Inter chiede 70 milioni e spera nell’asta

Le novità sul futuro dell'esterno marocchino, nel mirino del PSG: l'Inter non fa sconti

Arrivano nuove conferme sulla possibile partenza di AchrafHakimidall’Inter entro il 30 giugno. Per ora il Paris Saint-Germain è arrivato a offrire 60 milioni, ma la società nerazzurra considera non congrua la proposta del club francese. Al momento non è arrivato un rilancio da parte della società transalpina, ma è sempre Hakimi il possibile partente da qui a fine mese. E La Gazzetta dello Sport, nell’edizione online, aggiorna sulla situazione dell’esterno marocchino.