AS – Hakimi, il Real non pareggerà offerta PSG. Ma intascherà questa cifra

Il giocatore marocchino è vicino all'addio all'Inter: il club madrileno non ha intenzione di puntare su di lui nonostante abbia un diritto di prelazione

Il trasferimento di Hakimi al PSG è quasi roba fatta. Farà respirare l'Inter e farà anche perdere il diritto di prelazione al Real Madrid che non pare disposto a scommettere sul giocatore marocchino neanche questa volta. Stando a quanto scrive il quotidiano AS, il club madrileno, dalla cessione del club nerazzurro al club francese incasserà 2.1 mln di euro.

"Secondo il meccanismo di solidarietà, previsto dal Regolamento sul Trasferimento dei Calciatori FIFA, i club che hanno allenato un calciatore di età compresa tra 12 e 23 anni avranno diritto a ricevere il 5 per cento di un trasferimento e lo distribuiranno proporzionalmente secondo gli anni che hanno avuto in squadra quel giocatore. Per averlo avuto tra i 12 e i 19 anni al club, il Real rappresenta il 60% di quel 5% del totale di quei 70 milioni che arriveranno all'Inter dalla cessione, cioè 2,1 milioni di euro", si legge.