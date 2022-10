GdS – Handanovic-Onana, Inzaghi ha deciso: così l’alternanza fino ai Mondiali

Simone Inzaghi ha deciso: avanti con l’alternanza tra i pali di casa Inter fino ai Mondiali. Lo annuncia La Gazzetta dello Sport

Alessandro Cosattini

Simone Inzaghi ha deciso: avanti con l’alternanza tra i pali di casa Inter fino ai Mondiali. Lo annuncia l’edizione online della Gazzetta dello Sport, che svela anche come proseguirà tra campionato e Champions League. Scelte chiare per l'allenatore nerazzurro, già a partire dalla sfida contro il Sassuolo in programma domani alle 15 al Mapei Stadium.

Avanti con l'alternanza

“L’alternanza tra i pali dell’Inter andrà avanti. Almeno fino a metà novembre: Handanovic sarà il titolare in campionato, Onana in Champions League. L’errore di Samir contro la Roma e il clean sheet di André con il Barcellona non hanno rivoluzionato le gerarchie di Inzaghi che, a meno di un crollo di rendimento di uno dei due nelle prossime 2-3 settimane, è intenzionato ad arrivare alla pausa per il Mondiale in Qatar senza aver designato un titolare inamovibile. Negli oltre 50 giorni senza Serie A tra novembre, dicembre e inizio gennaio il tecnico e il suo staff avranno poi tutto il tempo per fare le valutazioni del caso, non escludendo però a priori di proseguire con l’alternanza fino al termine della stagione.

Idee chiare per il futuro

[…] Sabato al Mapei Stadium lo sloveno si metterà di nuovo i guantoni e dirigerà la difesa dal campo. Lo scivolone con i giallorossi non ha minato le sue sicurezze né ha cancellato la considerazione che Inzaghi nutre nei suoi confronti: è stato il tecnico di Piacenza a dare il via libera al suo rinnovo, la scorsa primavera, e a confermarlo capitano. Certo non ha cambiato idea nell’arco di tre mesi. Ecco perché Handanovic rimane titolare in campionato. Nel lungo periodo è chiaro che Onana sia destinato a essere titolare indiscusso. Succederà magari solo la prossima stagione quando resta da vedere se ad Handanovic sarà rinnovato il contratto (ha firmato fino al 30 giugno 2023 e guadagna 2,5 milioni più un massimo di 600.000 di bonus legati al raggiungimento di un certo numero di presenze). I compagni lo stimano e la società è contenta di aver scommesso di lui. Per il presente e il futuro. Per ora però dovrà convivere con Handanovic per il quale la pensione può attendere”, si legge sulla rosea.

(Fonte: gazzetta.it)