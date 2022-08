Onana-Handa, gerarchie chiare ma c’è sfida. “Un dirigente Inter dopo Lione ha detto…”

Alla Pinetina le gerarchie sono chiare: Samir partirà titolare ma André ha dimostrato contro il Lione di avere le carte in regola

Matteo Pifferi

"Un vice portiere così... è tanta roba. Ecco il senso del commento, a voce bassa, di un dirigente nerazzurro nel dopo partita di Cesena, quando negli occhi di tutti c’erano ancora le due parate decisive di André Onana. In particolare quella sul colpo di testa di Dembele, deviato sulla traversa, che ha evitato la sconfitta all’Inter". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla grande prova di Onana contro il Lione. "Le parole in libertà del management non valgono certo un’investitura del camerunese a titolare. Tutt’altro: in viale della Liberazione e alla Pinetina le gerarchie sono chiare e Handanovic è sia il numero uno sia il capitano. O almeno è lui a partire in pole position e con la fascia al braccio. In caso di necessità, però, lo sloveno ha le spalle più coperte rispetto al passato quando, con tutto il rispetto, Castellazzi, Padelli, Carrizo e Radu davano meno garanzie", spiega il quotidiano.

Esplosività ma non solo

Onana ha dalla sua un curriculum invidiabile, ha giocato la semifinale di Champions con l'Ajax e ha esperienza internazionale che altre "riserve" dell'Inter non avevano. "Il primo mese scarso di allenamenti alla Pinetina ha confermato che Onana tra i pali ha un’esplosività pazzesca. Merito di un fisico importante che nei test atletici ha dato risposte inequivocabili. A dispetto dell’errore nel primo tempo a Cesena che è costato il giallo a Dumfries, è anche bravo con i piedi e, quando gli avversari presseranno alti e con diversi uomini, non saranno infrequenti i lanci lunghi a cercare Lukaku. Non solo “addosso” al belga, ma pure per i suoi scatti in profondità. Qualcosa da migliorare forse c’è nelle uscite, che al momento non sembrano la specialità della casa, ma il tempo è dalla sua parte. Nello spogliatoio si è integrato bene, con educazione e con il sorriso: scherza con i compagni, ma non ama perdere neppure le partitelle", conferma il CorSport.

Alternanza?

Onana sarà il portiere del futuro, tenuto conto del contratto di 4 anni a 3 mln netti a stagione: "Anche se in questo momento è il vice di Samir, la sensazione è che qualche partita la giocherà, che Inzaghi, ogni tanto, lo butterà nella mischia per certe sfide di campionato. Diciamo che sarà una “staffetta particolare”, come quella che c’è stata alla Juventus prima tra Szczesny e Buffon e poi tra Szczesny e Perin. Anche perché il futuro nerazzurro, prima o poi, sarà nelle mani di Onana e, anche se Handanovic giocherà di più, parerà bene e si meriterà il rinnovo per un’altra o altre due stagioni, è indubbio che un domani la titolarità spetterà ad Onana. A quel punto toccherà a lui difenderla. Chi lo conosce, assicura che André non vede l’ora che ciò accada", chiosa il quotidiano.