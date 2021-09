Handanovic para (finalmente) le critiche: Samir, l’Inter ha bisogno soprattutto di te

Il portiere sloveno ha tenuto a galla la squadra nel primo tempo dominato dalla Fiorentina: eccolo tornato finalmente ai suoi livelli

Quello che non ti uccide ti fortifica. E' un detto spesso abusato nella vita di tutti i giorni ma che calza a pennello con il momento di Samir Handanovic. Il capitano dell'Inter è stato infatti oggetto di numerose critiche in questo inizio di stagione a causa di qualche incertezza ed errore di troppo: ma il suo temperamento, la sua grande esperienza e anche un po' di arroganza che non guasta mai (basti leggere le sue dichiarazioni di qualche giorno fa), gli permettono di vivere la situazione in maniera serena, senza soccombere ai titoli di giornale o ai tanti rimproveri dei tifosi nerazzurri sui social. E la partita di ieri ne è la perfetta dimostrazione.

Samir aveva già fatto intendere contro il Bologna di non voler assolutamente perdere il suo status, quando sull'1-0 per l'Inter compie un ottimo intervento sul diagonale di Roberto Soriano, tenendo la sua squadra in vantaggio e aprendo la strada per la goleada che si sarebbe poi succeduta. Ma il vero Handanovic in formato Milan-Inter 0-3 l'abbiamo visto (finalmente) ieri sera a Firenze: se infatti l'Inter ha concluso la prima frazione di gara sotto di un solo gol è stato quasi tutto merito del suo portiere, che ha parato il parabile e ha trasmesso grande sicurezza come non faceva da tempo.

Ancora un grande portiere

Handanovic è assolutamente cresciuto in questi anni nel gioco con i piedi: ormai il portiere della Beneamata è un uomo in più del tutto affidabile in fase di costruzione della manovra, tanto che i suoi compagni spesso si appoggiano a lui quando non trovano il passaggio in verticale. Ciò che gli viene spesso imputato è il poco coraggio nelle uscite e un riflesso che non è più quello di qualche anno fa: ma anche con il passare degli anni, Samir ha dimostrato che tra i pali sa ancora dire la sua e che il grande intervento (come l'uscita su Nico Gonzalez e la parata su Vlahovic) è ancora assolutamente nelle sue corde.

L'Inter è partita molto bene quest'anno, con la nota dolente del portiere: ma, come dimostrato in parte con il Bologna e, soprattutto ieri sera, Handanovic è fondamentale per proseguire il ciclo vincente dell'Inter. Perché la squadra di Simone Inzaghi concede molto poco, avendo un terzetto difensivo tra i migliori in circolazione: ma quel tiro che inevitabilmente nel giro di 90 minuti prima o poi arriva, Samir dovrà essere bravo (e lo è) a disinnescarlo. Perché uno scudetto, oltre ai gol del grande attaccante, passa anche dalle parate del grande portiere. E Handanovic, al di là di qualche errore, lo è ancora.