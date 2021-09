Handanovic: “Inter-Real, mi aspetto una gara equilibrata. Le critiche? Tanti cani…”

Le parole del portiere nerazzurro che ai microfoni di Amazon Prime parla della gara di Champions in programma questa sera

Stasera l'Inter debutta in Champions League a San Siro contro il Real Madrid. Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime, Samir Handanovic ha parlato della gara e ha risposto alle critiche ricevute nell'ultimo periodo. "Noi dobbiamo fare la nostra partita rispettando il Real e la sua storia".

"Lo abbiamo visto anche l'anno scorso che partite sono state, loro sono sempre forti ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e fare quello che sappiamo fare bene. Mi aspetto una partita molto equilibrata. Le critiche? Tanti cani abbaiano per la strada, ma non mi metto a tirare le pietre a tutti i cani che abbaiano per la strada".