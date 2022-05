Handanovic, sarà ancora Inter. Sì a riduzione ingaggio: sarà staffetta con Onana

Il portiere incontrerà presto il club, ma c'è già un'intesa per rinnovare il contratto in scadenza al termine di questa stagione

Tra i giocatori in scadenza nell'Inter c'è anche il capitano Samir Handanovic . Il portiere incontrerà presto la società per parlare del rinnovo, ma non ci dovrebbero essere problemi nel trovare un accordo.

"Ad Handanovic, che in luglio compirà 38 anni, sta scadendo un contratto che gli garantiva 4,1 milioni netti. Per amore dell'Inter ha accettato una consistente riduzione. Con i vari incentivi legati ai risultati della squadra infatti Samir arriverà a circa 2,5 milioni. Sarà ancora lui il numero uno, ma non le giocherà tutte come avvenuto in questa stagione, culminata nell'infortunio occorso a Radu nel recupero contro il Bologna. Onana ha esperienza internazionale, andrà inserito con calma ma avrà le sue occasioni, anche in campionato e in Champions. Per essere titolare dalla stagione successiva. Un po' come successo alla Juve tra Buffon e Szczesny", spiega il portale del quotidiano.