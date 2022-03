Inter, Handanovic spera nel rinnovo. “Onana non lo spaventa, Samir sa che…”

Samir Handanovic è stato finora protagonista di una stagione sottotono. In ogni caso, però, la sua speranza è quella di rinnovare

Samir Handanovic è stato finora protagonista di una stagione sottotono. Il portiere sloveno non ha dato segnali di sicurezza e compiuto qualche papera che l'Inter ha pagato a caro prezzo. "A Torino vuol togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In una stagione tra alti e bassi, nei big match Samir non ha mai tradito. E poi le motivazioni sono aumentate ora che c’è anche un rinnovo da doversi conquistare", commenta La Gazzetta dello Sport.