Handanovic via, l’Inter sceglie il prossimo 12: “Ausilio lo voleva già prima di Onana”

Sembra praticamente scontato l'addio a fine anno di Samir Handanovic . Ecco quindi che l'Inter ha cominciato la caccia al futuro numero 12 da mettere alle spalle di André Onana, come spiega La Gazzetta dello Sport: "L’ultima idea è un vecchio pallino del club, attualmente in cerca di riscatto. Alessio Cragno è sempre stato sul taccuino di Ausilio e prima dell’arrivo di Onana a Milano, l’Inter aveva fatto più di un pensiero a lui, per mettere dietro ad Handanovic un portiere di grande affidabilità.

Nel frattempo, all’Inter sono cambiate diverse cose, non il gradimento per l’ex numero uno del Cagliari, finito a fare la riserva di Di Gregorio – scuola Inter – al Monza: al club brianzolo è arrivato in prestito con diritto di riscatto, con obbligo a determinate condizioni, come la salvezza. Cifra accessibile, poco inferiore ai 4 milioni. Insomma, ci sono anche le premesse economiche per tentare l’affondo nella prossima estate, a patto che nessun altro club riesca a prendere Cragno già a gennaio. Lui vuole giocare, l’addio al Monza sembra ipotesi concreta e la Fiorentina riflette. L’Inter resta alla finestra e può offrire a Cragno il ruolo di vice alle spalle di Onana: basterà?".