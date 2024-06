"Dopo il prestito della scorsa stagione, la Dea per il cartellino avrebbe dovuto pagare 8,3 milioni. Holm, che piace pure al Bologna, è fisico (191 cm) e spinge: ideale per alternarsi con Darmian, più difensivo. Nel primo anno italiano, in Liguria aveva cominciato alla grande, salvo fermarsi per rimuovere un’ernia. Operazione che ha condizionato i primi mesi bergamaschi, anche perché assimilare le idee di Gasp non è mai facile. Quando però lo ha visto pronto, il tecnico lo ha eletto titolare, salvo poi perderlo nel finale di stagione per un’infortunio al polpaccio", aggiunge il quotidiano.