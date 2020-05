Inter-PSG, giorni decisivi per Icardi: Mauro attende (vista San Siro): “La sensazione è che…”

E’ rientrato a Milano, con tanto di foto diffusa sul proprio profilo Instagram. Il tutto, mentre l’asse tra il capoluogo meneghino e Parigi resta caldissimo. Il futuro di Mauro Icardi vive giorni decisivi. Mentre Maurito attende dall’attico con vista su San Siro (in attesa che il mega appartamento con vista sulla sede interista sia pronto), infatti, il Paris Saint-Germain, chiusa in anticipo la stagione francese causa coronavirus, ha deciso di accelerare per il riscatto dell’attaccante argentino dall’Inter.

Come vi abbiamo riportato, il club parigino punterebbe a uno sconto, trovando, dopo una iniziale rigidità, un’apertura da parte dei nerazzurri, che non vogliono rischiare di ritrovarsi in casa un problema analogo a quello vissuto la scorsa estate. Insomma, entrambe le parti hanno tutte le intenzioni di portare avanti e chiudere la trattativa. Con il benestare dello stesso Icardi, domani deciso a continuare la sua esperienza all’ombra della Tour Eiffel:

“La famiglia Icardi è tornata a Milano, in attesa anche che la nuova abitazione, quella con vista… sulla sede dell’Inter , sia pronta. Il futuro di Mauro appare comunque lontano dal club nerazzurro: il Psg ha intenzione di riscattarlo, ma non ai 70 milioni fissato prima del prestito. Si tratta. E Mauro osserva dal balcone“, scrive gazzetta.it.

