Icardi, la Juventus fa sul serio: contatto Paratici-Leonardo, affare da 85 milioni per l’Inter

La Juventus fa sul serio per Mauro Icardi: secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera avrebbe rotto gli indugi.

PROGETTO – “La Juve fa davvero sul serio: è Maurito l’obiettivo principale del mercato al tempo del coronavirus e per questo c’è stato un contatto con il Paris Saint Germain. Il progetto è ben definito e porta alla costruzione di un tridente da sogno completato da Dybala e Ronaldo, in una staffetta tutta argentina con Higuain, ormai prossimo all’addio“.

CONTATTO – “C’è un fatto nuovo. Si narra, infatti, di un fresco contatto tra il direttore dell’area tecnica Fabio Paratici e il direttore sportivo del club parigino Leonardo per fare il punto sulla situazione di Mauro e per capire i contorni del possibile affare. Il discorso, quindi, è avviato e potrà essere approfondito appena si capirà meglio l’orizzonte della stagione“.

PASSAGGI – “La strada è tracciata anche se, naturalmente, per arrivare al traguardo ci sono altri passaggi da effettuare. Il primo è il riscatto del giocatore da parte del Psg. I campioni di Francia infatti possono esercitare il diritto versando 70 milioni all’Inter, come da intese della scorsa estate, e la mossa non appare in dubbio, nonostante la parabola discendente della stagione di Maurito. Un inizio roboante, con gol a raffica, e poi un brusco stop da gennaio in poi. Il riscatto è il viatico per la fase successiva. L’acquisto del bomber da parte della Juve passerebbe necessariamente da un’intesa con il Paris Saint Germain, visto che appare impossibile un accordo con l’Inter“.

INTER, AFFARE DA 85 MILIONI – “I nerazzurri potrebbero comunque sorridere perchè, nonostante Icardi in bianconero, otterrebbero dal Psg 15 milioni in più, in base ad una clausola che prevede tale cifra aggiuntiva in caso di cessione ad una società italiana“.