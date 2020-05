Inter, oro argentino: da Icardi e Lautaro 180 milioni, Marotta prepara la rivoluzione

Due cessioni top per finanziare un mercato da protagonista: è questa la strategia che potrebbe adottare l’Inter, alle prese con il pressing asfissiante del Barcellona su Lautaro Martinez e con Mauro Icardi che verrà ceduto definitivamente. Due addii che, come sottolinea Tuttosport, possono garantire alle casse nerazzurre un tesoretto da 180 milioni di euro: una cifra enorme, che potrà garantire a Marotta e Ausilio le risorse necessarie per allestire una squadra da scudetto.

TESORO ARGENTINO – “Essendo Martinez a bilancio a 15 milioni (era stato pagato 25 al Racing), la sua cessione – almeno dal punto di vista strettamente finanziario, sarà comunque un successo. Ancora più clamorosa la forbice per Mauro Icardi, il cui cartellino pesa come una piuma (1,8 milioni) a confronto del riscatto da parte del Paris Saint-Germain, fissato a 70 che diverrebbero 85 nel caso in cui l’ex capitano dovesse approdare alla Juve. L’Inter quindi potrebbe incassare 180 milioni dall’addio dei due argentini“.

RIVOLUZIONE – “Grazie alla sua cessione e a quella di Martinez Beppe Marotta potrà sistemare i conti e avere le risorse per consegnare a Conte una squadra da scudetto grazie all’innesto di cinque titolari: due in attacco, altrettanti sulle corsie esterne e uno a centrocampo“.

IL PRECEDENTE – “Un rinnovamento che, dieci anni dopo, può ricordare quello dell’estate pre-Triplete quando il mal di pancia di Mourinho per la cessione di Ibrahimovic, venne curato grazie agli arrivi di Eto’o, Milito, Thiago Motta, Lucio e Sneijder“.