Inter, il futuro di Icardi può nascondere sorprese assolute: “Marotta ora spera che…”

Resta ancora tutto da decifrare il futuro di Mauro Icardi. Tante le ipotesi su quella che potrebbe essere la sua prossima destinazione. Tra ipotesi non graditissime (Juventus) e altre clamorose (Milan). Con una certezza: Marotta spera che, alla fine, il Paris Saint-Germain possa riscattare il cartellino dell’attaccante argentino, garantendo così all’Inter un tesoro importante nella ricerca dei grandi colpi desiderati da Conte. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Il mercato avrà probabilmente volumi e cifre rivisti al ribasso, la prossima estate. E forse la voce grossa riuscirà a farla chi avrà maggiori ricavi da potenziali cessioni. L’Inter ha una serie di dossier aperti, in questo senso. C’è quello di Icardi, per il quale Marotta non dispera che si concluda positivamente il riscatto da parte del Psg. C’è il discorso Perisic, ancora legato al Bayern“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)