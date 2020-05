Non solo Icardi: Inter e PSG, affari in vista? GdS: “I nerazzurri puntano al doppio colpo. E occhio a…”

Non c’è solo Icardi. Inter e PSG, infatti, saranno in contatto nelle prossime settimane per definire il futuro dell’attaccante argentino ma Maurito non sarà l’unico nome che le due squadre tratteranno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che sottolinea come, nelle fila dei parigini, ci siano giocatori che rispondano alla precisa esigenza nerazzurra di rinforzare le fasce. Il primo è Kurzawa, in scadenza di contratto e corteggiato da tante squadre importanti. Per l’Inter sarebbe un grande colpo nonché un rinforzo prezioso per la corsia di sinistra.

MEUNIER – L’Inter monitora la situazione Kurzawa ma non solo. Un altro nome che stuzzica i palati nerazzurri è Thomas Meunier, 28enne terzino destro nonché compagno di Nazionale di Lukaku, con quest’ultimo che potrebbe essere un’arma utile per chiudere l’affare e anticipare Manchester United e Chelsea, anch’esse in piena corsa per il giocatore che si svincolerà al termine della stagione.

ICARDI – La Gazzetta, poi, ritorna su Icardi, con Inter, PSG e giocatore che vorrebbero chiudere il discorso entro fine mese. La Rosea anticipa che il giocatore si è convinto a restare al PSG, il club vuole riscattarlo e l’Inter disfarsene. Resta però da trovare un accordo sul prezzo, perché i transalpini vorrebbero limare la cifra di 70 mln inizialmente prefissata un anno fa. “Inserire contropartite al momento risulta difficile: Draxler non convince per ruolo e caratteristiche, Paredes è valutato troppo e non è una priorità. Si dovrà ragionare in termini di “cash”. E un’eventuale permanenza dell’argentino farebbe rompere gli indugi a Edinson Cavani, che non ha intenzione di fare un’altra stagione alle sue spalle, con poco spazio. Anche l’uruguaiano è un profilo che all’Inter può interessare, sia come complemento alla LuLa che come soluzione alternativa in caso di partenza di Lautaro”, chiosa la Rosea.