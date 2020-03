Inter, Icardi: “Parigi città magica”. Sulle critiche di Maxi: “Siamo in Italia perché…”

Botta e risposta social con i suoi tifosi per Mauro Icardi. L’attaccante argentino, attualmente al Paris Saint-Germain ma di proprietà dell’Inter, ha risposto ai fan su Instagram sui temi più disparati. Da Parigi all’evoluzione della situazione coronavirus, che lo ha visto tornare in Italia, a Milano, per trascorrere la quarantena con Wanda Nara e i figli, contro il parere dell’ex marito della donna, Maxi Lopez. Ecco le sue dichiarazioni:

“Parigi è una città incredibile, è magica. Sono tornato in Italia, stiamo tutti insieme in casa. Perché siamo tornati? Perché è permesso tornare al luogo di residenza, ovviamente rispettando le misure di sicurezza imposte dal governo e stando sempre attenti alla sicurezza di ognuno della mia famiglia. Stiamo trascorrendo la quarantena in famiglia, speriamo che finisca presto“.