Mercato Inter, Matturro subito: emergono dettagli su cifre e percentuale rivendita

Un colpo per la difesa del futuro, ma non solo: l'Inter ha promosso a pieni voti Alan Matturro, difensore uruguayano classe 2004 del Defensor Sporting, ed è pronta ad affondare il colpo per anticipare la concorrenza e portare a Milano uno dei prospetti più interessanti del calcio internazionale. La novità, secondo il quotidiano El Pais, riguarda i tempi dell'eventuale trasferimento: non più un acquisto a gennaio, lasciando il giocatore in patria fino a giugno, ma un investimento per l'immediato, con il talentuoso centrale mancino che approderebbe da subito alla corte di Inzaghi.