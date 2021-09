Il progetto dell’Inter: abbassare l’età media. Ecco chi andrà via nel 2022

Il progetto del club è chiaro, abbassare l'età media, in tanti nel 2022 lasceranno Milano

Da un lato si lavora ai rinnovi di Lautaro, Brozovic e Barella, dall'altro si guada con particolare attenzione ai giocatori nella rosa con il contratto in scadenza. La strategia dell'Inter è chiara: rimanere forti e abbassare l'età media. Ecco perché, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport , l’altra faccia della medaglia è relativa ai contratti che invece l’Inter non ha intenzione di estendere. "E che faranno crollare l’età media dell’Inter: Handanovic molto difficilmente andrà oltre il 2022. Discorso simile vale pure per Perisic , che già quest’anno in rosa ha un rivale - Dimarco - molto più giovane dello Young di un anno fa".

"Oppure per Vidal, che ha firmato con l’Inter un contratto fino al 2023, ma con la possibilità da parte della società nerazzurra di rescindere al termine di questa stagione. In scadenza, nel 2022, ci sono anche i contratti - rinnovati nei mesi scorsi - di Kolarov, D’Ambrosio e Ranocchia. Sanchez, oggi in terza fila nelle gerarchie dell’attacco di Inzaghi, ha invece un accordo fino al 2023. È chiaro che, ragionando in prospettiva, l’idea del club sia quella di abbassare sempre di più anche l’età delle seconde linee: non è stato possibile farlo quest’estate, ma il discorso tornerà d’attualità in futuro. È un progetto, peraltro, condiviso con Inzaghi. Progetto che ha bisogno di appoggiarsi ai risultati, però. Ecco perché quando il tecnico ha chiesto Dzeko per sostituire Lukaku, l’eccezione è stata contemplata".