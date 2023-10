Questa l’impressione sull’Inter. Inzaghi può contare su Klaassen. Il tecnico si è rifiutato di…

L'Inter risponde al Milan ed espugna Salerno trascinata da un Lautaro in versione Superman.La vittoria consente alla squadra di Inzaghi di rimanere al primo posto in classifica insieme al Milan. "Milano comanda, in un campionato riacceso dalla vittoria del Napoli a Lecce. E dire che fino a quando non è entrato Lautaro, dopo dieci minuti della ripresa, l’impressione era che l’Inter non facesse più paura. Da come i granata hanno affrontato la squadra di Inzaghi, era evidente che qualcosa è successo nella percezione degli avversari. La frenata di San Sebastian e il passo falso col Sassuolo hanno dato argomenti agli allenatori che si preparano a incontrare i nerazzurri", sottolinea Repubblica .

"C’è voluto l’ingresso dalla panchina del capocannoniere della Serie A, con i suoi quattro gol in ventisette minuti, per mettere in chiaro i valori in campo e ricordare come mai l’Inter sia arrivata in finale di Champions. Con quelle quattro pedate vincenti — nessun giocatore nell’era dei tre punti aveva segnato quattro reti entrando dalla panchina — Lautaro ha fatto un sacco di cose. Ha dato una grande mano al suo allenatore, che cercava una reazione pronta dopo la lezione di Mimmo Berardi a San Siro. Ha inguaiato Paulo Sousa, che se domenica perderà col Monza diventerà probabilmente l’ex allenatore della Salernitana. E ha spazzato via le incertezze dei suoi compagni. Uno, due, tre, quattro".