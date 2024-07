L'Inter avrebbe fatto una proposta al club francese per il difensore classe 2005, offerta per il momento rispedita al mittente

L'Inter è alla ricerca di un difensore. Dopo l'infortunio di Buchanan , il club nerazzurro ha scelto di investire su un giocatore che possa coprire il buco sulla catena di sinistra. Nel mirino dell'Inter- finito Nathan Zézé, classe 2005 in forza al Nantes.

Come riportato da Ouest France, l'Inter ha presentato una grossa offerta per il giovane centrale difensivo. Nella sede del Nantes è arriva una proposta tra i 12 e i 13 milioni di euro bonus compresi per Zézé che ha un contratto coi francesi fino al 2028.