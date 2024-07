"Il fedelissimo di Inzaghi tra oggi e domani farà ritorno in gruppo (anche qui tempi rispettati: dopo l’operazione per risolvere il problema di pubalgia si era parlato di metà luglio) e questo rende assolutamente realizzabile il progetto di avere l’ex laziale già pronto per la prima di campionato. Il che dà a Inzaghi pure un’altra alternativa per il centro-sinistra (lì Acerbi ha giocato in più di un’occasione negli ultimi due anni), considerato che il nuovo arrivo avrà necessariamente bisogno di un periodo di ambientamento", aggiunge il quotidiano.