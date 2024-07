"Nel ruolo resta sempre valida pure l’opzione Carlos Augusto: vero è che Inzaghi lo vuole utilizzare come esterno alto in attesa del ritorno del canadese, però nulla vieta di arretrare il suo raggio di azione in caso di necessità.Tutti questi eventi concatenati fanno ben capire perché all’Inter non si siano stracciati le vesti per il contropiede bianconero su Cabal (vero è che i nerazzurri erano in stand-by sul giocatore, ma non si fa peccato a pensare che siano rimasti comunque sorpresi per il blitz di Giuntoli)", scrive Tuttosport.