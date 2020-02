Mundo Deportivo – Barcellona, ingaggio choc a Lautaro. Inter, c’è il sostituto: non sarà Aubameyang

Il Barcellona punta tutto su Lautaro Martinez. Francesc Aguilar, prima firma del Mundo Deportivo, ha parlato diffusamente della strategia dei catalani, che avrebbero già trovato un accordo con l’entourage del Toro.

“Lautaro sa già quanto andrebbe a guadagnare da giocatore del Barcellona. Lo stipendio promesso è simile a quello percepito da Antoine Griezmann, al netto delle differenze sui vari bonus. Beppe Marotta, Ad dell’Inter, sta già lavorando sul sostituto di Lautaro, un sostituto di grande livello da prendere con gli oltre 100 milioni che l’Inter incasserà dalla cessione di Lautaro. Antonio Conte ha già il suo preferito e non è Aubameyang”, assicura Aguilar.

“Il Barcellona ha raggiunto un accordo con l’entourage di Lautaro Martinez in tre riunioni e molteplici contatti avuti con terze persone, alcune interne alla dirigenza del club, che mantengono rapporti diretti con il giocatore. Il Barcellona pianifica il nuovo progetto sportivo proprio in base all’acquisto di Lautaro, benedetto da Messi. Un acquisto che provocherà diverse cessioni. Ma l’Inter non accetterà giocatori in cambio, accetterà solo il pagamento della clausola“.