Sky – Inter-Barça, contatti continui per Lautaro. Attenzione: richiesti altri due nerazzurri

Un interesse forte, fortissimo. Destinato probabilmente a concretizzarsi nella prossima estate di mercato. Il Barcellona preme, e forte, per arrivare a Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club catalano è in contatto con l’Inter ormai da tempo, e non solo per l’attaccante argentino. Ai blaugrana, infatti, piacciono molto anche altri due componenti della rosa nerazzurra: Skriniar e Sensi. I rapporti fra le società sono molto stretti.

Il Real Madrid? Sky Sport riferisce che i Blancos sono fortemente interessati al giocatore, ma molto in ritardo rispetto al Barcellona. Inter e Barça parlano da tempo e tutto lascia pensare che la strada privilegiata, sia dal club nerazzurro sia dal Toro, sia quella che porti al Camp Nou. Anche perché l’Inter sa benissimo che, data la presenza della clausola da 111 milioni di euro, qualora il Barcellona decidesse di affondare il colpo, bisognerà gioco forza rinunciare all’argentino. La pista è aperta.

(Fonte: Sky Sport)