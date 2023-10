Inter, 30 mila fischietti pronti per Lukaku: troppo rumore? Da regolamento…

Pronta ormai l'accoglienza per il belga che ha tradito i tifosi ed ex compagni nerazzurri la scorsa estate

Manca sempre meno al ritorno di Romelu Lukaku al Meazza. Non con la maglia nerazzurra, come sperava tutto l'ambiente pochi mesi fa, ma da avversario con quella della Roma. Di per sé non è di certo un problema l'approdo in giallorosso, ma l'astio - è bene ricordarlo anche a Mourinho - deriva dai comportamenti del belga questa estate. Pronta, quindi, l'accoglienza da brividi, nei limiti del consentito, del popolo nerazzurro. Torna sul tema anche la Gazzetta dello Sport: "La Curva Nord ha già annunciato la presenza di 30mila fischietti che serviranno da speciale accoglienza su misura per il nazionale belga. I preparativi sono a buon punto. La certezza è una: sarà una giornata molto rumorosa a San Siro".